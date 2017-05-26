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26 мая 2017
25 мая 2017
Главные новости Челябинской области
09:21  26 мая 2017 0

Не дышите, а лучше уезжайте! Смог и жара выгонят челябинцев на выходные за город

Смог над Челябинском, смог над челябинском, улица васенко
С пятницы в Челябинске станет жарко и душноФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Минимум до 14:00 пятницы, 26 мая, в Челябинске сохранятся установившиеся накануне вечером неблагоприятные метеоусловия I степени опасности. Аналогичные проблемы будут испытывать жители Карабаша, Коркино, Троицка и Сатки.

Причины, провоцирующие образование смога, уже привычны: ослабление ветра и его неблагоприятное направление, а также ночная инверсия. Столь же стандартны и рекомендации. Предприятиям советуют снизить выбросы и не проводить работы, вызывающие образование пыли. Горожан просят не жечь костры и листья, меньше пользоваться личными автомообилями транспортом и по возможности оставаться дома. Либо, наоборот, уехать к чистому воздуху на природу.

Благо, погода на пятницу и предстоящие выходные ожидается почти летняя. Днем, 26, 27 и 28 мая на Южном Урале потеплеет до 23-26 градусов, а кратковременные дожди и грозы вряд ли испортят южноуральцам уик-энд. Ночные температуры в субботу и воскресенье будут балансировать на отметке 10-13 градусов.

Алексей Шумов
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