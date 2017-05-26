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26 мая 2017
16:29  26 мая 2017 2

Путин принял кадровое решение по бизнес-омбудсмену Титову

Титов Борис Челябинск, титов борис
Борис Титов продолжит заниматься развитием предпринимательской деятельности в РоссииФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент России Владимир Путин намерен продлить полномочия уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова. Об этом он заявил после встречи с бизнес-омбудсменом, который представил главе государства отчет за «пятилетку».

«Думаю, правильно будет предложить Вам продлить срок Ваших полномочий, и я с удовольствием это сделаю», — приводит «Газета.ru» слова Путина со ссылкой на сайт Кремля.

В ответ на решение президента Борис Титов уверил его, что сделает все возможное, дабы оправдать его доверие.

В среду, 24 мая, уполномоченный по правам предпринимателей предложил ввести на территории России специальный налоговый режим для богатых граждан и частных инвесторов. Такая инициатива, как пояснил омбудсмен, направлена на привлечение и удержание в стране состоятельных граждан — потенциальных инвесторов.

Суть предложения заключается в разделении подходов к юридическим и физическим лицам. Например, если последние заранее согласуют с налоговой сумму дохода, полученного за рубежом, и впоследствии будут платить с нее налог, это, по его мнению, подтолкнет людей к раскрытию офшоров.

Сергей Демин
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