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26 мая 2017
21:26  26 мая 2017 0

Госдума отказалась проверять причины роста премий руководства «Роснефти» и «Газпрома»

Клипарт. Нижневартовск., пропуск, роснефть
Руководство компании увеличило размер бонусов в сто разФото: Александр Елизаров © URA.RU

Госдума отклонила поручение, данное комитету по бюджету и налогам узнать причины роста бонусов руководства «Роснефти» и «Газпрома» по итогам работы в прошлом году и первом квартале этого года.

Запрос с соответствующим требованием в комитет направили три депутата от КПРФ Николай Коломейцев, Алексей Куринный и Николай Осадчий. Известно, что за первые три месяца 2017 года члены правления «Роснефти» получили в качестве бонусов 1,5 млрд рублей, что в 100 раз больше, чем такие же премии за аналогичный период прошлого года, пишет РИА «Новости».

В ответ на запрос руководитель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров из «Единой России» сказал, что требование коллег является запросом ради запроса, который не направлен на получение информации.

Лев Истомин
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