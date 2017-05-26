21:26 26 мая 2017 0

Руководство компании увеличило размер бонусов в сто раз Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Госдума отклонила поручение, данное комитету по бюджету и налогам узнать причины роста бонусов руководства «Роснефти» и «Газпрома» по итогам работы в прошлом году и первом квартале этого года.

Запрос с соответствующим требованием в комитет направили три депутата от КПРФ Николай Коломейцев, Алексей Куринный и Николай Осадчий. Известно, что за первые три месяца 2017 года члены правления «Роснефти» получили в качестве бонусов 1,5 млрд рублей, что в 100 раз больше, чем такие же премии за аналогичный период прошлого года, пишет РИА «Новости».

В ответ на запрос руководитель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров из «Единой России» сказал, что требование коллег является запросом ради запроса, который не направлен на получение информации.