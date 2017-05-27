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27 мая 2017
26 мая 2017
Главные новости Свердловской области
20:00  27 мая 2017 0

«Майскую велопрогулку» в Екатеринбурге не остановили ливень и гроза. ВИДЕО

Участники преодолевали маршруты по уши в грязиФото: "Вконтакте"/Иван Середкин

«Майскую велопрогулку» в Екатеринбурге не остановили ливень и гроза. Как сообщает информационный портал города, на спортивное мероприятие вышло более десяти тысяч человек.

Прогулка на велосипедах стартовала в 7 часов утра с площади ЦК «Эльмаш», а закончится в 21.00 на бульваре Культуры. На выбор участникам предоставили три маршрута — 15, 36 и 70 километров в живописных окрестностях Екатеринбурга и Березовского.

«Каждый участник велопрогулки получил карту, на которой нужно поставить печати на контрольных пунктах, — говорится в сообщении информпортала. — При прохождении всего маршрута велосипедисты получат в подарок значок и браслет».

Больше всего велосипедная прогулка запомнится тем участникам, которых на старте накрыла сильнейшая майская гроза. Несмотря на ливень, уральцы не отказались от задуманных планов и прошли испытание через грязь и слякоть.

Видео: «Вконтакте»/Георгий Бунтури

Сергей Снегирев
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