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30 мая 2017
29 мая 2017
Главные новости Свердловской области
13:43  30 мая 2017 0

Решение о выдвижении единого кандидата в свердловские губернаторы от трех партий отложено. Бурков уверен в лучшем

Пресс-конференция СР. Екатеринбург, бурков александр
До возможного выдвижения Александра Буркова осталось несколько днейФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Свердловской области
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Решение о выдвижении единого кандидата в губернаторы Свердловской области от «Справедливой России», ЛДПР и КПРФ может появиться не ранее конца текущей недели.

Ранее предполагалось, что, в случае достижения договоренности между тремя партиями, фамилия претендента будет объявлена до 29 мая. Ожидалось, что единым кандидатом станет лидер регионального отделения «СР» Александр Бурков. Однако в указанный момент участники переговоров не сообщили об их положительном или отрицательном результате.

Как заявил «URA.RU» Александр Бурков, отсрочка связана с прошедшим в эти выходные съездом КПРФ: «Коммунисты не смогли прийти вчера на итоговую встречу, им нужно было решать связанные со съездом вопросы. Все решится в течение ближайших дней. Мы все сообщим».

Константин Джултаев
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