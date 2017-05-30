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30 мая 2017
16:34  30 мая 2017 0

В Сети появился ролик с новым Hyundai Kona. ВИДЕО

Московский Международный Автосалон (ММАС-2016). Москва, hyundai
Официальная премьера намечена на лето 2017Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Новую модель кроссовера Hyundai Kona сняли на видео во время движения по улице Мадрида в Испании. Ролик попал в Сеть, хотя официальная премьера автомобиля состоится летом 2017 года.

У Hyundai Kona в наличии многокомпонентная оптика, светодиодные дневные ходовые огни и трапециевидная радиаторная решетка, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Видеозапись была сделана во время съемок рекламного ролика. В конце видео за новинкой едет машина с установленной съемочной аппаратурой.

Эксперты ожидают, что в основу машины положена база от модели i20 и моторная гамма от i30. Не исключают появление Hyundai Kona с 1,6-литровым дизелем.

Семен Гринберг
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