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31 мая 2017
30 мая 2017
07:34  31 мая 2017 0

Пенсии не будут расти до 2035 года. В правительстве сказали, когда доходы россиян вернутся к докризисному уровню

Дорога на поселок Серебрянка под Нижним Тагилом, еда, бабушка, пенсия, старость, помощь, социальные гарантии
Пенсии в России до 2022 года будут сокращатьсяФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Минэкономразвития составило целевой вариант макропрогноза, согласно которому реальные доходы населения вернутся к уровню 2013 года только к 2022 году. Об этом пишет газета «Ведомости».

В документе указывается, что в ближайшие почти 20 лет — до 2035 года — реальный рост пенсий будет нулевым. Более того, до 2022 года в реальном выражении они будут сокращаться, начав рост только после 2024 года, увеличившись на 2,5% в реальном выражении к 2035 году.

При этом прогноз министерства предполагает экономический рост выше среднемирового и удачные реформы. Пенсионный возраст повысят до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, таким образом доля пенсионеров сократится на 7 млн человек — с 35% до 22%.

Между тем в правительстве предполагают, что работающее население России окажется в лучших условиях: к 2035 году зарплаты должны увеличиться на 56,5%.

Марина Мотылева
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