07:34 31 мая 2017 0

Пенсии в России до 2022 года будут сокращаться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Минэкономразвития составило целевой вариант макропрогноза, согласно которому реальные доходы населения вернутся к уровню 2013 года только к 2022 году. Об этом пишет газета «Ведомости».

В документе указывается, что в ближайшие почти 20 лет — до 2035 года — реальный рост пенсий будет нулевым. Более того, до 2022 года в реальном выражении они будут сокращаться, начав рост только после 2024 года, увеличившись на 2,5% в реальном выражении к 2035 году.

При этом прогноз министерства предполагает экономический рост выше среднемирового и удачные реформы. Пенсионный возраст повысят до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, таким образом доля пенсионеров сократится на 7 млн человек — с 35% до 22%.

Между тем в правительстве предполагают, что работающее население России окажется в лучших условиях: к 2035 году зарплаты должны увеличиться на 56,5%.