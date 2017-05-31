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31 мая 2017
30 мая 2017
29 мая 2017
16:04  31 мая 2017 0

В Югре выпал из окна сын высокопоставленного чиновника

Визит Комаровой. День второй. Сургут, путин алексей
По неофициальным данным, сын Алексея Путина был госпитализирован в окружную клиническую больницуФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска поступил в крайне тяжелом состоянии молодой человек, который, по неофициальным данным, может являться сыном экс-вице-губернатора Югры Алексея Путина. Юноша упал с 7 этажа. Об этом в среду, 31 мая, сообщил «URA.RU» один из ординаторов клиники.

«Поступил молодой человек, приблизительно 22-х лет. В крайне тяжелом состоянии. Травмы получены в результате падения с 7 этажа», — говорит собеседник.

В полиции официально подтвердили факт произошедшего, но личность пострадавшего не раскрыли. «Из окна выпал парень 1996 года рождения. Он жив, материал находится в МВД. По данному факту ведется проверка», — прокомментировала руководитель пресс-службы УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина.

Пострадавший является студентом «Югорского государственного университета». Согласно данным из соцсетей, происшествие случилось в центре Ханты-Мансийска в районе офиса «СКБ-Банка» по улице Карла Маркса. Ранее были опубликованы снимки с места событий, но впоследствии их удалили.

Сам Алексей Путин в разговоре с «URA.RU» сообщил, что не может говорить, и положил трубку.

В 2015 году сын Путина вместе с отцом находились на катере Grandezza во время речной прогулки, в ходе которой погиб заместитель губернатора Югры Виталий Ермошин. Согласно выводам официального расследования, руководитель аппарата высшего должностного лица автономии погиб вследствие нарушения правил техники безопасности.

Эльдар Булатов
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