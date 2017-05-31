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31 мая 2017
22:06  31 мая 2017 0

Киев: «обезвоженный» Крым ждет массовый исход и «возвращение» на Украину

Вода из крана. Курган, кран, капли воды
Украина отрезала Крым от своей воды и хочет заставить жителей полуострова платить за этоФото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Крым вернулся в состав России
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Украинский активист и волонтер ВСУ Роман Доник считает, что скоро в Республике Крым закончится вода и полуостров будет вынужден вернуться под власть Киева. Свои мысли Доник опубликовал в Facebook.

Поводом для «массового исхода», считает Доник, станет обезвоживание полуострова, ведь в конце апреля Украина возвела дамбу на Северо-Крымском канале и полностью перекрыла подачу воды со своей территории в Крым, передает «Звезда».

«По оценкам специалистов, воды с учетом всех источников хватит максимум на два года. И благодаря тому, что последние три года были богаты осадками как никогда. Потом начнется массовый исход тех, кто предал Украину в поисках, где лучше. Нам уже сейчас пора начинать составлять списки тех, кто будет возмещать убытки, связанные с последствиями обезвоживания Крыма. Каждый, кто прямо или косвенно несет ответственность за оккупацию Крыма и дальнейшую экологическую катастрофу, должен за это заплатить», — написал радикал.

После «возвращения» Крыма Роман предложил финансировать водоснабжение полуострова из карманов «предателей», оставив им минимум для проживания.

Большинство подписчиков радикала поддерживают автора, предлагая после «возвращения» Крыма лишить жителей полуострова гражданства Украины или применить к ним более радикальные меры.

Семен Гринберг
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