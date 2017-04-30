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30 апреля 2017
29 апреля 2017
16:15  30 апреля 2017 0

Украина построила дамбу для блокировки подачи воды в Крым

Дамба на реке Тура. Тюмень
Для строительства дамбы нашелся поводФото: Николай Бастриков © URA.RU
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
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На Украине закончили строительство дамбы, предназначенной для блокировки подачи воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу.

Стационарная плотина построена на границе материковой части с полуостровом. Как пишет портал «Русская планета», киевские власти объяснили необходимость строительства дамбы тем, что сельскохозяйственным районам южной части Херсонской области угрожала засуха.

На строительство дамбы было выделено около 75 млн долларов. На ее возведение понадобился всего один год.

Новая дамба имеет заслонку, которую можно открыть в любое время. Как сообщают киевские СМИ, когда Крым вернется в состав Украины, водой заполнят еще 300 километров канала, уточняет информагентство Nation News. В связи с закрытием шлюзов в Крыму при поддержке Минприроды России был реализован проект, предусматривающий использование подземных вод для водоснабжения полуострова. Всего было пробурено 36 скважин.

Нина Калинина
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