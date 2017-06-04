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04 июня 2017
16:53  04 июня 2017 0

В Петербурге угнали грузовик с десятью тоннами сала

Дальнобойщики на М10. Москва, улыбка, шофер, дальнобойщики
Профессионалы-дальнобойщики, должно быть, смеются над угонщикомФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает неизвестного, угнавшего фургон с десятью тоннами сала, сообщает RT.

«3 июня 2017 года в полицию обратился представитель одного из коммерческих предприятий с заявлением о том, что неизвестный злоумышленник, находясь на территории овощной базы в Калининском районе, незаконно завладел товаром — 10 тоннами шпика, после чего, не оплатив его, скрылся с места происшествия на автомашине Volvo», — говорится в сообщении ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении злоумышленника.

Семен Гринберг
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