13:11 05 июня 2017 5

С сегодняшнего дня она функционирует на персональном сайте Григория Вихарева

Самый молодой депутат екатеринбургской гордумы Григорий Вихарев открыл общественную электронную приемную. У народного избранника уже действуют два пункта, куда могут обратиться за помощью жители города — по адресам ул. Советская, 41 и ул. Блюхера, 79. Ежемесячно там принимают более 200 человек.

«Меня очень радует такое доверие со стороны населения. Каждому стараемся помочь, работы много, — рассказал „URA.RU“ сам Григорий. — Но, как я понял, далеко не все желающие имеют возможность добраться до моих реальных приемных. По разным причинам. Поэтому мы организовали виртуальную приемную. С сегодняшнего дня она функционирует на моем персональном сайте gviharev.ru».

По словам Вихарева, он занимается «точечной» помощью, а параллельно старается аккумулировать потребности граждан, чтобы впоследствии формировать на их основе законопроектные инициативы. Чаще всего люди обращаются с бытовыми, коммунальными, транспортными проблемами, однако есть и такие, кто приходит поговорить о глобальных политических и экономических вопросах. Бывает, что люди обращаются с необычными или очень забавными просьбами. В основном, почему-то это женщины.

1/3 В День защиты детей Григорий Вихарев собрал на праздник триста жителей ЖБИ

«Помню, к нам пришла старушка, сказала, что ее соседи травят неизвестным газом, от которого она засыпает. Я понял, что спорить бесполезно, пообещал, что разберусь. Потом отчитался, что газовая установка ликвидирована и у старушки все как рукой сняло, чему она очень обрадовалась, — вспоминает депутат. — Еще одна бабулечка пожаловалась, что у нее слишком тяжело раскладывается диван и, вообще, он очень жесткий. Не поверите, договорились с магазином, поменяли механизм и перетянули подушки. Но вот когда ко мне обратилась женщина с просьбой найти мужа для ее соседки, тут я, конечно, бессилен оказался».

Стоит отметить, что лишь единицы уральских депутатов имеют личные электронные приемные. Кроме Григория Вихарева такую площадку для избирателей создали члены регионального Заксобрания Евгений Зяблицев и Игорь Володин.

«Ни у одного из депутатов ЛДПР, работающих в Свердловской области, нет виртуальных приемных. Григорий стал первым. Он молодой, продвинутый и хорошо понимает потребности своих избирателей. Он предположил, что этот сервис будет востребованным, и не ошибся, — говорит координатор свердловского отделения ЛДПР Антон Гусев. — Целевая аудитория себя уже обозначила. На прошлой неделе мы с Григорием и его коллегой из Госдумы Данилом Шилковым проводили праздники, посвященные Дню защиты детей, и много разговаривали с молодыми родителями. Все они признавались, что им сложно выкроить время и добраться до обычных приемных. Возможность послать обращение через интернет решит эту проблему».