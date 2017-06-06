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06 июня 2017
Главные новости Москвы
13:30  06 июня 2017 0

Россиян освободят от налогов, чтобы стимулировать рождаемость

Презентация «Сказочного путеводителя по Екатеринбургу», родители, папа, отец, путеводитель, ребенок, сказочный екатеринбург, книга
Инициативу в помощь семьям уже поддержали в ГосдумеФото: Александр Мамаев © URA.RU

Налоговое бремя для родителей может быть сокращено. С такой инициативой выступил депутат из Ленобласти Владимир Петров. Он предлагает освободить родителей от уплаты НДФЛ, пока ребенку не исполнится год, а также сократить ставку подоходного налога для многодетных семей.

Предложение депутата уже поддержали в Госдуме, однако ряд экспертов не считает, что такие меры помогут стимулировать рождаемость в стране. По задумке Петрова, освобождение от уплаты НДФЛ на год будет наступать с момента рождения либо усыновления ребенка, пишет RT. Депутат убежден, что мера окажет существенную финансовую поддержку семьям. Соответствующее обращение будет направлено в Минфин 7 июня.

Помимо этого политик выступил с инициативой сократить ставки НДФЛ на 2% для родителей или усыновителей, на обеспечении которых находятся двое детей, а также снижать ставки на 1% за каждого последующего ребенка.

В результате семьи, на обеспечении которых находятся 12 детей, согласно предлагаемой инициативе, полностью освобождаются от уплаты НДФЛ.

Отметим, сейчас по стандартному налоговому вычету на ребенка можно ежемесячно экономить 1400 рублей на первого и второго ребенка, 3000 рублей — на третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 18 лет.

Как писало «URA.RU» ранее, 24 мая бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил ввести в России специальный налоговый режим для богатых граждан и частных инвесторов.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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