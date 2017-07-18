Главврач ветклиники в Екатеринбурге покончил с собой на рабочем месте

В уральской столице свел счеты с жизнью главный врач ветеринарной клиники «Ринга». Доктор оставил предсмертную записку с просьбой никого не винить в своей смерти.
Мужчина покончил с собой прямо на рабочем месте. Тело главного врача ветклиники «Ринга» Ковена Женыспаева нашла сотрудница больницы в его кабинете. По предварительным данным, врач использовал сильнодействующий препарат, который используют для усыпления животных.
«По факту смерти человека проводится доследственная проверка, приоритетная версия — суицид. Самоубийство не связано с работой, причины носят личный характер. Точная причина смерти станет известна после готовности экспертиз», — прокомментировал «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.
Известно, что врач оставил предсмертную записку. В ней он просил никого не винить в своей смерти, написал, что очень любит свою жену.
По словам коллег, главврач работал со дня основания клиники, был добрым, отзывчивым человеком. У Ковена Женыспаева в последнее время были какие-то серьезные проблемы, которыми он ни с кем не делился. Мужчина никогда не курил, а в последнее время вдруг стал заядлым курильщиком.