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18 июля 2017
17 июля 2017
Главные новости Свердловской области
13:40  18 июля 2017 4

Главврач ветклиники в Екатеринбурге покончил с собой на рабочем месте

Ветврач свел счеты с жизнью из-за личных проблемФото: britanskie-kotiki.ru

В уральской столице свел счеты с жизнью главный врач ветеринарной клиники «Ринга». Доктор оставил предсмертную записку с просьбой никого не винить в своей смерти.

Мужчина покончил с собой прямо на рабочем месте. Тело главного врача ветклиники «Ринга» Ковена Женыспаева нашла сотрудница больницы в его кабинете. По предварительным данным, врач использовал сильнодействующий препарат, который используют для усыпления животных.

«По факту смерти человека проводится доследственная проверка, приоритетная версия — суицид. Самоубийство не связано с работой, причины носят личный характер. Точная причина смерти станет известна после готовности экспертиз», — прокомментировал «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.

Известно, что врач оставил предсмертную записку. В ней он просил никого не винить в своей смерти, написал, что очень любит свою жену.

По словам коллег, главврач работал со дня основания клиники, был добрым, отзывчивым человеком. У Ковена Женыспаева в последнее время были какие-то серьезные проблемы, которыми он ни с кем не делился. Мужчина никогда не курил, а в последнее время вдруг стал заядлым курильщиком.

Александр Лукманов
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