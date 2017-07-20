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20 июля 2017
19 июля 2017
Главные новости Свердловской области
11:27  20 июля 2017 0

«Боинг — лучшее доказательство привлекательности региона». Свердловская область и Ростех договорились о сотрудничестве

Аэропорт. Самолет. Челябинск., самолет, боинг, аэрофлот
"Боинг" и ВСМПО-Ависма запустят новый завод на Среднем УралеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правительство Свердловской области и государственная корпорация «Ростех» договорились о сотрудничестве. Об этом «URA.RU» сообщили в Департаменте информационной политики губернатора Свердловской области. Церемония подписания соглашения состоялась 19 июля в Жуковском на полях Международного авиационно-космического салона МАКС-2017.

«Подписи под документом поставили глава региона Евгений Куйвашев и индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов», — говорится в сообщении. Стороны договорилась о взаимодействии в сфере обеспечения продовольственной и экологической безопасности Российской Федерации. Срок действия соглашения составляет пять лет.

Церемония подписания соглашения между Свердловской областью и госкорпорацией «Ростех»
Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области

Также на площадке МАКС-2017 глава Свердловской области принял участие во вручении свидетельства резидента особой экономической зоны «Титановая долина» компании Ural Boeing Manufacturing (совместное предприятие Boeing и ВСМПО-Ависма). Документ президенту компании Boeing в России и СНГ Сергею Кравченко и гендиректору ВСМПО-Ависма Михаилу Воеводину передал замминистра экономического развития России Александр Цыбульский.

«Стратегическое партнерство Boeing и Свердловской области обретает новые масштабы, — прокомментировал свердловский губернатор Евгений Куйвашев. — Этим событием увенчались наши общие усилия — организационные, финансовые, законотворческие. Такой резидент, как Boeing, — лучшее доказательство привлекательности Урала для инвестиций и международной кооперации. Мы будем и впредь оказывать государственную поддержку инвестпроектам в разных отраслях, активно формировать благоприятный деловой климат в регионе».

Компании Ural Boeing Manufacturing вручили свидетельство резидента особой экономической зоны «Титановая долина»
Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области

Первое совместное предприятие Boeing и ВСМПО-АВИСМА было открыто еще в 2009 году — завод занимается механической обработкой титановых штамповок для самолетов гражданской авиации Boeing и российских авиалайнеров. Новый завод, создаваемый на территории ОЭЗ «Титановая долина», будет производить черновую механическую обработку титановых штамповок, используемых при сборке моделей Boeing 737, Boeing 777, а также самолета нового поколения — Boeing 787 Dreamliner.

В частности, в «Титановой долине» планируется изготовлять элементы конструкций крыла и фюзеляжа, а также деталей шасси (в стадии черновой и чистовой механической обработки). По прогнозам, на новом производстве будет работать 230 человек, в том числе будет создано 100 новых рабочих мест, требующих высокой квалификации сотрудников. Общий объем инвестиций в проект — порядка 5,6 млрд рублей.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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