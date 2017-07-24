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Главные новости Югры
13:45  24 июля 2017 1

Выходец из Югры, у которого забрали паспорт за дуршлаг на голове, подает в суд на МВД

День Государственного флага в Перми, паспорт РФ
Пастафарианин остался без главного документа страныФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Югорский пастафарианин Владимир Ситников, которому отказали в получении российского паспорта из-за фотографии с дуршлагом на голове, решил подать в суд на Министерство внутренних дел РФ. Письма с жалобами в инстанции не решили проблему верующего в Летающего Макаронного Монстра, и в получении паспорта или временного документа было отказано. Об этом в понедельник, 24 июля, «URA.RU» сообщил сам Ситников.

«Поскольку луна не является головкой сыра, в выдаче паспорта вам отказано. Примерно с такой формулировкой мне дали один общий ответ на два моих письменных обращения в разные инстанции», — комментирует адепт нетрадиционной религии.

По словам Ситникова, он обратился с жалобами, адресованными начальнику Каменского ОМВД Олегу Резанову, на отказ в выдаче паспорта без указания конкретной причины, и начальнику отделения по вопросам миграции, с просьбой срочно выдать временный документ на период обжалования отказа выдачи паспорта. По словам гражданина, ответ на письменные заявления его не удовлетворил.

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«Сначала, как и в прошлом отказе, перечислили все требования к фотографии, а затем дописали гениальную фразу: „В связи с тем, что предмет, размещённый у Вас на голове, не является головным убором…“. Ищем среди перечисленных требований к фотографии то, на основании которого отказано. Нет такого требования! Во всём тексте нет „буквы закона“, требующей, что „предмет, размещённый на голове, должен являться головным убором“. То есть отказ незаконен и по второй причине, а именно потому, что он не обоснован. С таким же успехом можно было написать, к примеру, „потому, что Волга впадает в Каспий“. Или просто „потому, что я так хочу“. И ведь не поспоришь: Волга действительно несёт свои воды в Каспий», — комментирует пастафарианин.

Напомним, мужчина сделал фото на паспорт с дуршлагом на голове. Однако сотрудники миграционного отдела полиции снимок не приняли. И мужчина остался без действующего паспорта, а также без временного удостоверения личности гражданина России. После инцидента другие адепты устраивали акции протеста в защиту прав Ситникова, напротив здания миграционной службы.

Религия пастафарианство была основана в 2005 году в США. Адепты учения верят в Летающего Макаронного Монстра, который создал Вселенную. Дуршлаг на голове является главным головным убором верующих. По одной из версий, фотография с дуршлагом на голове является ироническим протестом. Так как представителям традиционный вероисповеданий разрешено фотографироваться на документы с закрытой головой.

Игорь Волосин
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