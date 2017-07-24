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24 июля 2017
15:26  24 июля 2017 2

Готовьтесь: гигантский астероид приближается к Земле

Диаметр летящей мимо Земли глыбы 445 метровФото: maxpixel

Астероид, значащийся в астрономических каталогах, как 480858 (2001 РТ9), приближается к Земле и уже 25 июля, во вторник пролетит рядом с планетой. Болид относится к группе потенциально опасных небесных тел.

«2001 РТ9 является Аполлоном, то есть относится к группе околоземных астероидов, чьи орбиты пересекают земную орбиту с внешней стороны», — объяснили «URA.RU» на кафедре астрономии, геодезии и мониторинга окружающей среды УрФУ.

Астероид максимально сблизится с Землей на 10,3 млн километров 25 июля в 03.06 утра по уральскому времени. К потенциально опасным астероидам относятся тела, пролетающие на расстоянии меньше 50 лунных дистанций — порядка 19 млн километров. Приближающийся болид летит на расстоянии 10 млн, а значит попадает в эту категорию.

Диаметр астероида составляет примерно 445 метров, его скорость полета — 42120 километров в час.

Последний раз в опасной близости от Земли этот астероид появлялся 11 августа 2001 года.

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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