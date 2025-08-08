«Почта России» прокомментировала ограбление одного из отделений в Москве

«Почта России» выполнит все обязательства перед клиентами в полном объеме и в установленные сроки, несмотря на вооруженное ограбление отделения на улице Медиков. Об этом сообщили в компании.
«Несмотря на происшествие, все свои обязательства перед клиентами мы выполним в срок и в полном объеме», — подчеркнули представители «Почты России» в беседе с «Подмосковье сегодня». В компании уточнили, что все денежные средства, находящиеся в распоряжении организации, застрахованы. Кроме того, руководство оказывает необходимое содействие правоохранительным органам для скорейшего раскрытия преступления.
По данным правоохранительных органов, утром 8 августа двое неизвестных в масках ворвались в отделение на улице Медиков. Угрожая сотруднику предметом, похожим на пистолет, они похитили денежные средства и скрылись. Сумма ущерба предварительно оценивается в 4,8 миллиона рублей. В настоящий момент проводится проверка по факту происшествия, грабителей разыскивают.
