«Почта России» прокомментировала ограбление одного из отделений в Москве

«Почта России» обязалась выполнить все обязательства несмотря на ограбление
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Почта России» сообщила, что все ее средства застрахованы
«Почта России» сообщила, что все ее средства застрахованы Фото:

«Почта России» выполнит все обязательства перед клиентами в полном объеме и в установленные сроки, несмотря на вооруженное ограбление отделения на улице Медиков. Об этом сообщили в компании.

«Несмотря на происшествие, все свои обязательства перед клиентами мы выполним в срок и в полном объеме», — подчеркнули представители «Почты России» в беседе с «Подмосковье сегодня». В компании уточнили, что все денежные средства, находящиеся в распоряжении организации, застрахованы. Кроме того, руководство оказывает необходимое содействие правоохранительным органам для скорейшего раскрытия преступления.

По данным правоохранительных органов, утром 8 августа двое неизвестных в масках ворвались в отделение на улице Медиков. Угрожая сотруднику предметом, похожим на пистолет, они похитили денежные средства и скрылись. Сумма ущерба предварительно оценивается в 4,8 миллиона рублей. В настоящий момент проводится проверка по факту происшествия, грабителей разыскивают.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
«Почта России» выполнит все обязательства перед клиентами в полном объеме и в установленные сроки, несмотря на вооруженное ограбление отделения на улице Медиков. Об этом сообщили в компании. «Несмотря на происшествие, все свои обязательства перед клиентами мы выполним в срок и в полном объеме», — подчеркнули представители «Почты России» в беседе с «Подмосковье сегодня». В компании уточнили, что все денежные средства, находящиеся в распоряжении организации, застрахованы. Кроме того, руководство оказывает необходимое содействие правоохранительным органам для скорейшего раскрытия преступления. По данным правоохранительных органов, утром 8 августа двое неизвестных в масках ворвались в отделение на улице Медиков. Угрожая сотруднику предметом, похожим на пистолет, они похитили денежные средства и скрылись. Сумма ущерба предварительно оценивается в 4,8 миллиона рублей. В настоящий момент проводится проверка по факту происшествия, грабителей разыскивают.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...