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24 июля 2017
15:13  24 июля 2017 0

Алкоголь в мелкой таре запретят продавать на кассе

Магазин «Пятёрочка. Магнитогорск, покупатели, касса, алкоголь
Спиртное можно будет купить только в торговом залеФото: Илья Московец © URA.RU

Межрегиональная правовая организация «Коллективная защита» предложит Минздраву запретить продавать алкоголь в мелкой таре на кассах продовольственных магазинов и супермаркетов, так как такая продукция провоцирует граждан чаще покупать спиртное.

По мнению правозащитников на кассах по привлекательной цене чаще всего продают третьесортный алкоголь сомнительного качества, что сказывается на здоровье покупателей, пишет RT.

Также беспокойство специалистов вызывает тот факт, что подобный алкоголь размещен на витринах среди сладостей, на которые обращают внимание дети.

Инициативу поддержал первый заместитель председателя Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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