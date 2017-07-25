Забавный прецедент складывается на коммунальном рынке Екатеринбурга: одна «управляшка» банкротит другую из-за капитального ремонта. Случай беспрецедентный — обычно инициаторами разорения УК становятся ресурсоснабжающие организации.
Небольшая управляющая компания «Губерния» подала иск на гранда коммунального рынке Екатеринбурга — УК «Стандарт». Претензии составляют около 6,7 млн рублей.
УК «Стандарт» в свое время сделала капремонт в части домов, в части — не успела, хотя деньги с жильцов собрала. Потом дома перешли под управление «Губернии», однако деньги жильцов «Стандарт» не передал.
В самих компаниях не поясняют, из-за каких работ возник спор. Однако из документов УК «Стандарт» следует, что в 2011—2012 годах она провела ремонт в двух домах, которые теперь находятся в управлении «Губернии»: Начдива Онуфриева, 18 и 22. В первом случае речь шла в том числе об установке двух приборов учета — электросчетчике и водосчетчике, во втором — о замене магистралей. Но общая сумма этих работ — около миллиона рублей, это гораздо меньше, чем исковые требования к УК «Стандарт».
УК «Стандарт» — одна из самых крупных управляющих компаний Екатеринбурга, она образована в середине двухтысячных. В ее управлении — более 330 домов в Ленинском районе Екатеринбурга. Считается, что она принадлежит чиновникам администрации города — как работающим, так уже и покинувшим посты. В частности, среди учредителей значится Наталья Годлевская — гражданская супруга экс-вице-мэра Екатеринбурга Александра Высокинского. Для этой «управляшки» банкротный иск от конкурента по рынку — первый за всю 14-летнюю историю работы.
УК «Губерния» гораздо скромнее. В ее управлении — 110 многоквартирных домов, однако в Екатеринбурге из них всего 13, а один из банкротных исков против «Губернии» подал ЕМУП «Водоканал» в мае 2017 года, когда компания задолжала около миллиона рублей.
В УК «Стандарт» ответственный за общение с прессой человек ушел на обед и примерно два часа был недоступен для комментариев. Телефоны приемной директора «Губернии» Антона Сизова в течение дня 25 июля не отвечали.