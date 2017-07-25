{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,82
Динамика за 2 недели
Евро 69,70
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
25 июля 2017
24 июля 2017
Главные новости Челябинской области
19:45  25 июля 2017 0

Полиция разыскивает паркурщиков, забравшихся на купол храма в Челябинске. ВИДЕО

День народного единства в Челябинск, храм александра невского, хоругви
Полиция устанавливает личности подростков, забравшихся на крышу храмаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полиция Челябинска ведет поиски экстремалов, которые 24 июля забрались на крышу храма Александра Невского. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе полицейского главка региона, в данный момент проводится проверка.

Накануне в видеохостинге YouTube появилось видео, на котором подростки — предположительно юноша и девушка — забираются на купол храма, активно помогая друг другу, пишет издание «Новый день». Позже видео было удалено с YouTube.

В ГУ МВД по Челябинской области 25 июля, во вторник, начали проверку по сообщениям в СМИ и социальных сетях о подростках, устроивших паркур на куполах храма Александра Невского, сообщили «URA.RU» в пресс-службе полицейского главка региона. В ведомстве заявили, что установят личности тех, кто залез на крышу храма, по копиям видео, которые есть в распоряжении ведомства.

Многие пользователи высказывают в соцсетях мнение, что подростки не сделали ничего предосудительного: «Если нельзя забираться на храмы, то кто их реставрирует? Ах, да, никто. Оскорбление чувств архитекторов? Или кирпичей?. Забрались на крышу и что, чем и кого оскорбили?».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров