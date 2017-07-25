Полиция разыскивает паркурщиков, забравшихся на купол храма в Челябинске. ВИДЕО

19:45 25 июля 2017 0

Полиция устанавливает личности подростков, забравшихся на крышу храма Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полиция Челябинска ведет поиски экстремалов, которые 24 июля забрались на крышу храма Александра Невского. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе полицейского главка региона, в данный момент проводится проверка.

Накануне в видеохостинге YouTube появилось видео, на котором подростки — предположительно юноша и девушка — забираются на купол храма, активно помогая друг другу, пишет издание «Новый день». Позже видео было удалено с YouTube.

В ГУ МВД по Челябинской области 25 июля, во вторник, начали проверку по сообщениям в СМИ и социальных сетях о подростках, устроивших паркур на куполах храма Александра Невского, сообщили «URA.RU» в пресс-службе полицейского главка региона. В ведомстве заявили, что установят личности тех, кто залез на крышу храма, по копиям видео, которые есть в распоряжении ведомства.

Многие пользователи высказывают в соцсетях мнение, что подростки не сделали ничего предосудительного: «Если нельзя забираться на храмы, то кто их реставрирует? Ах, да, никто. Оскорбление чувств архитекторов? Или кирпичей?. Забрались на крышу и что, чем и кого оскорбили?».