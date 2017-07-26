Седьмой следственный изолятор в деревне Бутырки Свердловской области, по данным газеты «Коммерсант», оказался в списке Счетной Палаты РФ среди учреждений, которые не выполнили обязательства по федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы на 2007—2016 годы». В ГУФСИН России по Свердловской области прокомментировали «URA.RU» ситуацию.
Согласно федеральной программе 108 СИЗО и 217 исправительных учреждений должны были построить и реконструировать изоляторы, корпусы в колониях, общежития, помещения для свиданий, котельные, банные комплексы, гаражи и производственные площадки. Также обновлению или отстройке должны были подвергнуться инженерные сети и газопроводы.
В ходе реализации программы часть объектов исключили, а остальные проверили на предмет целевого освоения выделенных средств. Аудитор Татьяна Блинова на коллегии Счетной палаты РФ под председательством Татьяны Голиковой сообщила, что на 1 января 2017 года в эксплуатацию введено 276 объектов, однако 18 объектов до сих пор не закончено. Среди долгостроев оказался СИЗО-7 (так называемый евро-СИЗО) в деревне Бутырки Свердловской области, на постройку которого было выделено 2,46 млрд рублей.
Начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко сообщил «URA.RU», что работы должно было выполнить «Строительно-монтажное управление № 38 Федеральной службы исполнения наказаний» (СМУ-38 ФСИН России). «Строительство началось в 2011 году, был заключен договор. Организация выступила застройщиком. По данным строителей, работы на данный момент завершены на 90-95%», — рассказал Левченко. Он подтвердил, что у организации были проблемы с выплатой зарплат рабочих и выразил уверенность в том, что в ближайшее время объект будет достроен и сдан. «Сейчас идут работы по установке оборудования, в том числе медицинского. В УрФО таких учреждений еще не было».
Кроме того Левченко объяснил, что сегодня в Свердловской области проблема содержания заключенных уже не стоит так остро, как еще несколько лет назад. Причина в политике государства.
«Политика государства гуманизировалась в отношении заключенных. Количество осужденных снизилось. Мы колонии закрываем. Сейчас в изоляторах могут находиться 1600-1700 человек, а раньше могло быть более трех тысяч человек».
Также начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области отметил, что проблему с количеством заключенных помогла исправить система видеосвязи изоляторов с судами.