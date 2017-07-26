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26 июля 2017
25 июля 2017
24 июля 2017
10:54  26 июля 2017 0

Уральский евро-СИЗО за 2,5 млрд рублей попал в список федеральных штрафников из-за долгостроя

Клипарт , купюры, рубли, денежный веер
На объект было выделено более двух млрд рублейФото: Алексей Гущин © URA.RU

Седьмой следственный изолятор в деревне Бутырки Свердловской области, по данным газеты «Коммерсант», оказался в списке Счетной Палаты РФ среди учреждений, которые не выполнили обязательства по федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы на 2007—2016 годы». В ГУФСИН России по Свердловской области прокомментировали «URA.RU» ситуацию.

Согласно федеральной программе 108 СИЗО и 217 исправительных учреждений должны были построить и реконструировать изоляторы, корпусы в колониях, общежития, помещения для свиданий, котельные, банные комплексы, гаражи и производственные площадки. Также обновлению или отстройке должны были подвергнуться инженерные сети и газопроводы.

В ходе реализации программы часть объектов исключили, а остальные проверили на предмет целевого освоения выделенных средств. Аудитор Татьяна Блинова на коллегии Счетной палаты РФ под председательством Татьяны Голиковой сообщила, что на 1 января 2017 года в эксплуатацию введено 276 объектов, однако 18 объектов до сих пор не закончено. Среди долгостроев оказался СИЗО-7 (так называемый евро-СИЗО) в деревне Бутырки Свердловской области, на постройку которого было выделено 2,46 млрд рублей.

Начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко сообщил «URA.RU», что работы должно было выполнить «Строительно-монтажное управление № 38 Федеральной службы исполнения наказаний» (СМУ-38 ФСИН России). «Строительство началось в 2011 году, был заключен договор. Организация выступила застройщиком. По данным строителей, работы на данный момент завершены на 90-95%», — рассказал Левченко. Он подтвердил, что у организации были проблемы с выплатой зарплат рабочих и выразил уверенность в том, что в ближайшее время объект будет достроен и сдан. «Сейчас идут работы по установке оборудования, в том числе медицинского. В УрФО таких учреждений еще не было».

СИЗО-1«день открытых дверей» для СМИ и пресс-конференция начальника УФСИНКурган31.10.2013г, коридор, сизо, сотрудники сизо, тюремщик, тюрьма
Старые изоляторы будут серьезно уступать СИЗО-7, который проектировался по Европейским стандартам
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Кроме того Левченко объяснил, что сегодня в Свердловской области проблема содержания заключенных уже не стоит так остро, как еще несколько лет назад. Причина в политике государства.

«Политика государства гуманизировалась в отношении заключенных. Количество осужденных снизилось. Мы колонии закрываем. Сейчас в изоляторах могут находиться 1600-1700 человек, а раньше могло быть более трех тысяч человек».

Также начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области отметил, что проблему с количеством заключенных помогла исправить система видеосвязи изоляторов с судами.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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