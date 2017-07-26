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26 июля 2017
25 июля 2017
Главные новости Свердловской области
14:18  26 июля 2017 0

Уральский убийца в момент задержания прятался в шкафу

Сгоревшую машину нашел за городом грибникФото: Валерий Горелых

Полицейские раскрыли убийство в городе Березовском, произошедшее во время празднования дня рождения жертвы. Позже тело убитого было сожжено в машине.

Сыщики уголовного розыска раскрыли убийство в городе Березовском. Грибник наткнулся на сгоревший автомобиль ВАЗ-21074 в лесу неподалеку от города. Он сообщил о находке в полицию. Выехавший для осмотра машины участковый Иван Чеботарев обнаружил в багажнике труп.

«По госномеру установили хозяина машины 1976 года рождения из Ирбита, который приехал в Березовский на заработки строить дом. Дальнейшее было делом техники. Выяснилось, что погибший отмечал день рождения, накрыл стол и у него произошел конфликт со своим земляком, который его забил до смерти. Затем вывез на машине в лес и поджег. Когда пришли за подозреваемым, он, увидев полицейских, от страха спрятался в шкаф с одеждой, надеясь, что там его не найдут», — рассказал «URA.RU» Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

Сейчас убийство расследуется в Следственном комитете.

«Березовским СО СКР возбуждено уголовное дело по статье «убийство», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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