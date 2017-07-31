14:02 31 июля 2017 1

Певец готовится ко второму браку Фото: страничка Николая Баскова в Instagram

Российский певец Николай Басков прилетел в Баку на музыкальный фестиваль «Жара», где раскрыл журналистам детали предстоящей свадьбы с фотомоделью Викторией Лопыревой.

«Все у нас было. И все еще будет. Пятого октября я действительно женюсь», — приводит слова Баскова издание «Дни.ру». По словам артиста, он не намерен сильно распространяться по поводу грядущего бракосочетания из-за того, что СМИ уже много написали на эту тему. При этом обвинения в пиаре за счет свадьбы ему кажутся странными и обидными.

В то же время певец признался, что он хотел бы получить на свадьбу в качестве подарка. «Лучше всего дарить деньги. Даже если по тысяче каждый даст, и то можно хорошую сумму набрать», — подытожил Басков.

Ранее «URA.RU» писало, что после объявления о помолвке Николая Баскова и Виктории Лопыревой фотомодель улетела на отдых в Испанию со своей подругой, оставив жениха в одиночестве.