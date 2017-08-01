Пермская полиция возбудила дело по детсадам, на которые жаловались Путину

16:00 01 августа 2017 0

Частный детский сад проверит полиция Фото: Илья Московец © URA.RU

На юге Прикамья приостановили работу частные детские сады, с которыми воюют местные общественники. Как стало известно «URA.RU», возбуждено уголовное дело.

Депутат Земского собрания Куединского района Нина Корионова рассказала, что на территории прекратил свою работу частный детский сад «Беби-лайф», который получает субсидии из бюджета. По информации народной избранницы, в отношении учредителя садиков — некоммерческой организации «Института РОСТа» — возбуждено уголовное дело Следственным комитетом.

Нина Корионова добивается строительства нового муниципального детсада Фото со страницы Нины Корионовой в социальной сети «ВКонтакте»

«Документа у меня нет, но я получила информацию от сотрудников правоохранительных органов. Очевидно, что детские сады занимаются приписками: посещают 20 детей, а пишут 45. Приписки — это дополнительные бюджетные деньги. Все доказательства у нас есть».

В региональном управлении Следственного комитета РФ, однако, уточнили, что расследование ведет полиция непосредственно в Куеде. В местном отделении полиции «URA.RU» подтвердили факт возбуждения уголовного дела, но подробности не раскрыли.

Генеральный директор «Института РОСТа» Алексей Смирнов подтвердил, что детский сад приостановил работу (также временно не работает садик, где осуществляются только присмотр и уход за детьми): «Это связано с тем, что поставщик питания закрыл пищеблок по предписанию Роспотребнадзора. Мы сейчас в поисках нового поставщика. А по поводу возбуждения уголовного дела мне ничего не известно».

Ранее Нина Корионова и другие общественники Куединского района направляли обращение президенту страны. На сегодняшний день они не исключают, что решатся на массовый уличный протест против «Института РОСТа».

Алексей Смирнов говорит, что садики закрылись, но временно Фото с сайта АНОО «Институт РОСТа»

«URA.RU» уже подробно освещало конфликт общественников района с «Институтом РОСТа» и министром образования и науки Прикамья Раисой Кассиной. Некоммерческая организация развивает в регионе сеть детских садов «Беби-лайф»: плата для родителей в них такая же, как в муниципальных садиках. При этом «Институт РОСТа» получает бюджетные субсидии.

Общественники утверждают, что организация ради увеличения субсидий занимается приписками, а детсады работают в заведомо непригодных помещениях — бывших магазинах и кафе. Таким образом, по мнению Нины Корионовой и ее сторонников, происходит систематический саботаж указов президента. Куединцы же требуют от властей региона построить в поселке большой комплексный муниципальный детский сад.

В «Институте РОСТа» ранее опровергли обвинения со стороны общественников. В минобре же подтвердили, что ранее администрация Куединского района приняла решение закрыть муниципальные детские сады на 34 и 40 мест — старые здания представляли опасность для детей. Частный садик «Института РОСТа» действительно стал получать финансирование за счет бюджета, но после оформления лицензии на образовательную деятельность — требования законодательства соблюдены. Деньги выделяют по фактической посещаемости воспитанников на основании предоставленного отчета.