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04 августа 2017
03 августа 2017
Главные новости Москвы
23:56  03 августа 2017 0

Суд в США отправил за решетку российского хакера

киберпиратство, хакер, диски, взятка,коррупция, хакер, киберпиратство, хакерство, сетевой взлом
Россиянин Максим Сенах признал свою винуФото: depositphotos.com © URA.RU

Россиянин Максим Сенах, выданный властями Финляндии спецслужбам США, приговорен американским судом к 46 месяцев тюрьмы за киберпреступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минюст США.

По данным информагентства, россиянин пошел на сделку со следствием и признал свою вину. 41-летний уроженец Великого Новгорода проведет в тюрьме 46 месяцев, после чего будет депортирован из США. Согласно материалам дела, Сенах устанавливал на серверах вредоносную программу Ebary, которая считывала персональные данные пользователей. Общий ущерб от действий Сенаха оценивается в несколько миллионов долларов, однако точные цифры по-прежнему неизвестны.

«В рамках сделки с обвинением Сенах признал, что он оказал поддержку этому преступному предприятию, создав учетные записи в доменных регистрах, которые использовались в создании инфраструктуры ботнета, и лично получал выгоду от трафика, генерированного ботнетом Ebury», — цитирует ТАСС сообщение министерства юстиции США.

Ранее стало известно, что власти Латвии передали США гражданина России Юрия Мартышева. По версии американских властей, россиянин также занимался киберпреступностью.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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