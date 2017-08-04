Следователи из верхнепышминского отдела СК РФ по Свердловской области заинтересовались священником из Верхней Пышмы, который провез своего сына 6-7 лет в багажнике автомобиля.
Как сообщает официальный сайт ведомства, на парковке по улице Петрова в Пышме мужчина усадил ребенка в багажник, а сам сел за руль и уехал в неизвестном направлении. Инцидент попал на видео, на котором видно, что водитель был в рясе. Следователи проверят, были ли нарушены правила дорожного движения.
В управлении ГИБДД ГУ МВД по региону «URA.RU» рассказали, что сотрудники госавтоинспекции уже установили личность мужчины.
«Со слов водителя, ребенок на видео — его сын. Накануне они смотрели фильм о службе в воздушно-десантных войсках. Несовершеннолетний решил попробовать сесть в автомобиль, как это делают десантники в фильме, когда садятся в самолет. В дальнейшем, как пояснил владелец транспортного средства, он откинул заднее сиденье и пересадил мальчика из багажного отделения в салон автомобиля», — рассказали в ГИБДД.