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04 августа 2017
03 августа 2017
Главные новости Свердловской области
18:18  04 августа 2017 0

Силовики заинтересовались уральским священником, который возил ребенка в багажнике. ВИДЕО

Ямы на дорогах Екатеринбурга, яма на проезжей части, колесо автомобиля
Мужчина объяснил, что ребенок просто пролез в салон, "как десантник"Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следователи из верхнепышминского отдела СК РФ по Свердловской области заинтересовались священником из Верхней Пышмы, который провез своего сына 6-7 лет в багажнике автомобиля.

Как сообщает официальный сайт ведомства, на парковке по улице Петрова в Пышме мужчина усадил ребенка в багажник, а сам сел за руль и уехал в неизвестном направлении. Инцидент попал на видео, на котором видно, что водитель был в рясе. Следователи проверят, были ли нарушены правила дорожного движения.

В управлении ГИБДД ГУ МВД по региону «URA.RU» рассказали, что сотрудники госавтоинспекции уже установили личность мужчины.

«Со слов водителя, ребенок на видео — его сын. Накануне они смотрели фильм о службе в воздушно-десантных войсках. Несовершеннолетний решил попробовать сесть в автомобиль, как это делают десантники в фильме, когда садятся в самолет. В дальнейшем, как пояснил владелец транспортного средства, он откинул заднее сиденье и пересадил мальчика из багажного отделения в салон автомобиля», — рассказали в ГИБДД.

Сергей Дианов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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