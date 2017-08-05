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05 августа 2017
04 августа 2017
Главные новости Москвы
10:52  05 августа 2017 0

На немецкую группу Scooter завели уголовное дело за концерт в Крыму

Группа нарушила запрет властей УкраиныФото: Wikimedia Commons

На участников немецкой группы Scooter завели уголовное дело за нарушение запрета украинских властей на выступление в Крыму. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Республики Крым Татьяна Тихончик.

Коллективу Scooter грозит до восьми лет лишения свободы или большой штраф. Дело на артистов в прокуратуре «Автономной республики Крым» завели по обращению депутата Верховной рады Украины Дмитрия Белоцерковца. «Внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 332-1 УК Украины по факту нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее», — уточнила Тихончик.

Она дополнила, что силовое ведомство в ближайшее время направит запросы в Германию о предоставлении международной правовой помощи, чтобы допросить музыкантов, передает портал «Крым.Реалии».

Напомним, в июне 2017 года посол Украины в Германии Андрей Мельник пытался отговорить менеджера немецкой группы от выступления на музыкальном фестивале в Балаклаве. Тем не менее 4 августа музыканты Scooter прилетели на полуостров, где выступили с триумфом и пообещали фанатам вернуться в Крым.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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