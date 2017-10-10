В Екатеринбурге презентовали первый двор, благоустроенный на федеральные деньги

В Железнодорожном районе Екатеринбурга презентовали двор, благоустроенный в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды». Меньше чем за два месяца пустырь в квадрате домов №№ 38 и 48 по улице Седова превратился в современную функциональную территорию.
«Уложен новый асфальт, построены тротуары, восстановлены ограждения, сделана ливневая канализация, посажены ели, установлены тренажеры для занятий воркаутом, построена универсальная площадка для мини-футбола и стритбола, а также детская зона», — рассказал глава Железнодорожного района Андрей Курочкин.
Двор на Седова — первый и пока единственный участник федеральной программы. Специалисты УК «РЭМП Железнодорожного района» помогли собственникам составить заявку, организовали общее собрание, разработали эскиз будущей площадки, составили смету и утвердили ее в администрации города, провели конкурс для подрядчиков. «Надеюсь, сейчас они так же дружно будут беречь то, что для них построено», — говорит управляющий УК «РЭМП Железнодорожного района» Александр Колесников.
Стоимость всех работ составила почти 7 млн рублей. Эти деньги были выделены из федерального, областного и муниципального бюджетов. Жителям пришлось заплатить лишь небольшую часть (по условиям программы, софинансирование должно составлять не менее 5%).