ФБК написал опровержение на обвинения в адрес Усманова

07:29 11 октября 2017 0

Суд удовлетворил иск бизнесмена Алишера Усманова к Алексею Навальному и ФБК. Фото: Официальное интернет-представительство президента России

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выполнил требование Люблинского суда Москвы, но не полностью. ФБК написал опровержения на выдвинутые ранее обвинения в коррупции в отношении предпринимателя Алишера Усманова, однако удалить ролик «Он вам не Димон» отказался, — сообщает ТАСС со ссылкой на юриста ФБК Ивана Жданова.

Как пояснил Жданов, текст опровержения ФБК появился на Facebook и YouTube, подчеркнув при этом, что «удаление материала на сайте руководителя ФБК и удаление самого ролика на YouTube неисполнимо для организации ФБК». Речь идет о ролике «Он вам не Димон».

Люблинский суд 31 мая удовлетворил иск Алишера Усманова к ФБК. Ответчиков обязали удалить порочащие сведения и опубликовать опровержение. Мосгорсуд затем изменил это решение и постановил удалить ролики не целиком, а фрагментарно.

Во вторник стало известно, что судебные приставы задержали гендиректора ФБК Романа Рубанова. Причиной задержания стал отказ исполнить решение суда, напоминает «Федеральное агентство новостей».