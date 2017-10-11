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11 октября 2017
10 октября 2017
07:29  11 октября 2017 0

ФБК написал опровержение на обвинения в адрес Усманова

Усманов Алишер , усманов алишер
Суд удовлетворил иск бизнесмена Алишера Усманова к Алексею Навальному и ФБК.Фото: Официальное интернет-представительство президента России

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выполнил требование Люблинского суда Москвы, но не полностью. ФБК написал опровержения на выдвинутые ранее обвинения в коррупции в отношении предпринимателя Алишера Усманова, однако удалить ролик «Он вам не Димон» отказался, — сообщает ТАСС со ссылкой на юриста ФБК Ивана Жданова.

Как пояснил Жданов, текст опровержения ФБК появился на Facebook и YouTube, подчеркнув при этом, что «удаление материала на сайте руководителя ФБК и удаление самого ролика на YouTube неисполнимо для организации ФБК». Речь идет о ролике «Он вам не Димон».

Люблинский суд 31 мая удовлетворил иск Алишера Усманова к ФБК. Ответчиков обязали удалить порочащие сведения и опубликовать опровержение. Мосгорсуд затем изменил это решение и постановил удалить ролики не целиком, а фрагментарно.

Во вторник стало известно, что судебные приставы задержали гендиректора ФБК Романа Рубанова. Причиной задержания стал отказ исполнить решение суда, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Рита Теркина
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