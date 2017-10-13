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13 октября 2017
12 октября 2017
Главные новости Челябинской области
18:54  13 октября 2017 0

Американец-педофил пожаловался консулу США на СИЗО в Челябинске. У порнографа украли кулек орехов. ФОТО

Уголовное дело в отношении гражданина США было возбуждено в августе 2015 годаФото: пресс-служба ОНК по Челябинской области

Офицер консульского отдела посольства США в Екатеринбурге Шэннон Ритчи навестила своего соотечественника Дэвида Лэнга, который находится в СИЗО-1 в Челябинской области. 64-летний американец, которого обвиняют в изготовлении и распространении детской порнографии, пожаловался, что у него украли кулек с грецкими орехами.

По словам председателя ОНК Василия Катанэ, во время беседы с американским офицером Дэвид Лэнг заявил, что ему не отдают личный холодильник и телевизор, который он приобретал за свои деньги. Также предполагаемый порнограф не доискался части своих лекарств, книг и еще кучи мелочи. Например, утверждает, что у него пропал кулек с грецкими орехами. Через Шэннон Ритчи он попросил вернуть его имущество. В администрации изолятора пообещали выяснить, в какой камере стоят бытовые приборы, и вернуть их законному владельцу.

Дэвид Лэнг пожаловался консулу из США на челябинское СИЗО
Фото: пресс-служба ОНК по Челябинской области

«В принципе, серьезных проблем в российской тюрьме у нашего гражданина нет», — пояснила офицер Шеннон Ритчи. Теперь Дэвида Лэнга она будет навещать каждый месяц.

Как уже сообщало «URA.RU», уголовное дело в отношении гражданина США, на протяжении двух лет незаконно живущего в РФ, было возбуждено в августе 2015 года. У него в квартире было найдено большое количество непристойных видеороликов, которые он распространял в Сети. 26 сентября в Курчатовском районном суде Челябинска Дэвид Лэнг частично признал вину, в то время как его подельница из России — полностью.

Александр Пономарев
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