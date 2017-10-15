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15 октября 2017
14 октября 2017
09:48  15 октября 2017 0

Разведка США узнала о новых ракетных испытаниях в КНДР

Северная Корея, КНДР, Евровидение, пхеньян, северная корея
В четырех районах Северной Кореи засняли передвижения мобильных пусковых установокФото: depositphotos.com © URA.RU

Северная Корея возобновила подготовку к новым ракетным испытаниям, утверждают южнокорейские СМИ.

Признаки подготовки якобы зафиксировали разведслужбы Южной Кореи США, передает телеканал 360. Сообщается, что американским спутникам удалось заснять передвижения мобильных пусковых установок в четырех районах КНДР.

Среди типов вооружений, которые Пхеньян может испытать, называют баллистическую ракету средней дальности «Хвасон-12» и межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-13».

Как писало «URA.RU», ранее первый вице-спикер парламента КНДР Ан Дон Чхун заявил о том, что Северная Корея уничтожит любое государство, которое попытается помешать стране на пути к мирной жизни.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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