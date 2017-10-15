Разведка США узнала о новых ракетных испытаниях в КНДР

Северная Корея возобновила подготовку к новым ракетным испытаниям, утверждают южнокорейские СМИ.
Признаки подготовки якобы зафиксировали разведслужбы Южной Кореи США, передает телеканал 360. Сообщается, что американским спутникам удалось заснять передвижения мобильных пусковых установок в четырех районах КНДР.
Среди типов вооружений, которые Пхеньян может испытать, называют баллистическую ракету средней дальности «Хвасон-12» и межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-13».
Как писало «URA.RU», ранее первый вице-спикер парламента КНДР Ан Дон Чхун заявил о том, что Северная Корея уничтожит любое государство, которое попытается помешать стране на пути к мирной жизни.