09:14 20 октября 2017 0

Владимир Путин вспомнил самое массовое убийство в Европе, говоря о Донбассе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Закрытие границы между Россией и республиками Донбасса приведет к массовым убийствам, однако Москва этого не допустит. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Закрытие границы между Россией и непризнанными республиками приведет к ситуации наравне с Сребреницей [Самое массовое убийство в Европе после окончания Второй мировой войны. Было убито около 8000 человек]. Там будет резня. Но мы этого не допустим», — приводит Nation News слова российского лидера.

Для разрешения конфликта на востоке Украины, по его словам, нужно предоставить республикам Донбасса особый статус, а также принять закон об амнистии. В противном случае закрытие границы между РФ, ДНР и ЛНР приведет к трагедии, передает «Федеральное агентство новостей». Также Путин добавил, что сегодняшняя ситуация на Украине — это результат неконституционной смены власти в Киеве при поддержке Запада.