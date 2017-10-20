Жители окрестили Пермь городом насилия

Пермяки устроили в соцсетях бурную дискуссию о «насилии» в столице Прикамья. Главной стала тема тяжелого финансового положения жителей города.
В группе «Подслушано Пермь» в социальной сети «ВКонтакте» развернулось обсуждение на тему «Пермь становится городом насилия». Автор-аноним, начавший дискуссию, отмечает, что в столице Прикамья бесчинствуют судебные приставы, пассажиров высаживают из маршруток, со счетов граждан списывают средства, «беспредельничают» камеры видеофиксации.
«А не думают ли некоторые, что, когда финансово народ репрессируешь, надо дать ему и возможности заработка? Я понимаю, все эти меры в Москве, например, адекватны: работы полно — заколачивай деньгу сколько сил есть. У нас же пять заводов, их них половина — банкроты, да супермаркеты с зарплатой в пятнашку», — негодует автор.
Многие пермяки поддержали возмущенного пользователя: «За отопление зимой шесть тысяч — это норма?.. Автор прав… Практически все из перечисленных беспредельных методов — законны… Я в шоке от счетов за квартиру — плачу как за дворец… Налогами задушили уже… Последние трусы скоро заберут»… «Если еще и порядок перестать поддерживать — город вообще превратится в помойку… С бедных людей последнюю шкуру сдирают… Кто как может, тот так нас и доит».
Другие пользователи попытались приободрить автора — они отметили, что в Перми живется не труднее, чем в других российских городах, а в Москве ситуация с работой вовсе не столь радужная. Ну, а некоторые комментаторы решили все же заступиться за родной город: «Недовольство — признак пенсионера… Основная проблема Перми — это нытики».