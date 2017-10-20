Челябинские адвокаты объявили забастовку. Власти уже обратились в МВД

Челябинские адвокаты, представляющие в судах интересы клиентов, не имеющих денег на услуги защиты, объявили забастовку. ГУ МВД по региону задолжало адвокатской палате области 12 млн рублей. Как только стало известно о радикальных мерах, вопрос урегулировали. Как сообщил «URA.RU» вице-президент палаты Александр Шакуров, 20 октября адвокаты возобновили работу.
Решение о приостановлении работы по клиентам, которым адвокатов назначает государство, было принято Советом палаты 28 сентября. Полицейский главк региона не выплачивал деньги с начала первого полугодия. Задолженность объяснили тем, что средства не перевело правительство РФ. Акция, которая началась несколько дней назад, могла парализовать работу в органах дознания и следствия полиции. Адвокаты направили свое решение в прокуратуру, российское правительство, Госдуму РФ. Проблему решил губернатор Борис Дубровский.
«Губернатор сегодня встречался с начальником ГУ МВД по региону Андреем Сергеевым и поднял этот вопрос, — рассказал „URA.RU“ Александр Шакуров. — Вопрос урегулирован, мы возобновили работу».