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Главные новости Челябинской области
17:00  20 октября 2017 1

Челябинские адвокаты объявили забастовку. Власти уже обратились в МВД

Возложение венков и цветов, посвященном Дню защитника Отечества. Челябинск, сергеев андрей, дубровский борис
Губернатор Борис Дубровский урегулировал вопрос по забастовке адвокатовФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинские адвокаты, представляющие в судах интересы клиентов, не имеющих денег на услуги защиты, объявили забастовку. ГУ МВД по региону задолжало адвокатской палате области 12 млн рублей. Как только стало известно о радикальных мерах, вопрос урегулировали. Как сообщил «URA.RU» вице-президент палаты Александр Шакуров, 20 октября адвокаты возобновили работу.

Решение о приостановлении работы по клиентам, которым адвокатов назначает государство, было принято Советом палаты 28 сентября. Полицейский главк региона не выплачивал деньги с начала первого полугодия. Задолженность объяснили тем, что средства не перевело правительство РФ. Акция, которая началась несколько дней назад, могла парализовать работу в органах дознания и следствия полиции. Адвокаты направили свое решение в прокуратуру, российское правительство, Госдуму РФ. Проблему решил губернатор Борис Дубровский.

«Губернатор сегодня встречался с начальником ГУ МВД по региону Андреем Сергеевым и поднял этот вопрос, — рассказал „URA.RU“ Александр Шакуров. — Вопрос урегулирован, мы возобновили работу».

Альбина Золотухина
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