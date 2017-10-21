Школьники села Ключевого под городом Серов в Свердловской области лишились возможности добраться до школы, расположенной на районе Лесозавода. Проблема в том, что курсировавший ранее школьный автобус теперь не возит детей — уволился водитель. Общественный транспорт многим просто не по карману — в день на одного ученика приходится тратить 66 рублей.
По словам местных жителей, водитель школьного автобуса получал около 15 тысяч рублей в месяц, но в итоге отказался от этих денег. Нового водителя на автобус найти не могут. Поэтому кто-то ездит до школы на рейсовом автобусе, кого-то подвозят знакомые, а кто-то вынужден пропускать занятия, пишет издание serovglobus.ru.
Одна из жительниц поселка, у которой трое детей, брала с собой еще двух чужих, и возила всех вместе в школу. Но на днях женщине выписали крупный штраф в 3 тыс. рублей, и от дальнейших поездок она может отказаться.
Возмущенные родители учеников считают, что школа в отсутствие водителя могла сэкономленные средства отдавать семьям на подвоз учеников. В школе говорят, что водителя ищут, однако пока результата нет.