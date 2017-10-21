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21 октября 2017
20 октября 2017
Главные новости Свердловской области
20:42  21 октября 2017 0

Дети из села на Среднем Урале не могут добраться до школы. Водитель уволился, на билеты нет денег

Национальный антитеррористический комитет. Тактико-специальное учение
Одного автобуса мало для решения проблемыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Школьники села Ключевого под городом Серов в Свердловской области лишились возможности добраться до школы, расположенной на районе Лесозавода. Проблема в том, что курсировавший ранее школьный автобус теперь не возит детей — уволился водитель. Общественный транспорт многим просто не по карману — в день на одного ученика приходится тратить 66 рублей.

По словам местных жителей, водитель школьного автобуса получал около 15 тысяч рублей в месяц, но в итоге отказался от этих денег. Нового водителя на автобус найти не могут. Поэтому кто-то ездит до школы на рейсовом автобусе, кого-то подвозят знакомые, а кто-то вынужден пропускать занятия, пишет издание serovglobus.ru.

Одна из жительниц поселка, у которой трое детей, брала с собой еще двух чужих, и возила всех вместе в школу. Но на днях женщине выписали крупный штраф в 3 тыс. рублей, и от дальнейших поездок она может отказаться.

Возмущенные родители учеников считают, что школа в отсутствие водителя могла сэкономленные средства отдавать семьям на подвоз учеников. В школе говорят, что водителя ищут, однако пока результата нет.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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