В Екатеринбурге продолжается волна эвакуаций из крупных торговых и административных объектов. В субботу днем была эвакуирована мэрия города, а также еще три объекта — один в столице Среднего Урала и два недалеко от нее. Вечером поступило сообщение об эвакуации ТЦ «Гринвич», откуда вывели сотни посетителей.
У здания торгового центра с разных сторон столпились люди, а на выезде из паркинга с улицы 8 марта образовалась пробка. По словам представителя свердловского МВД Валерия Горелых, пока проверка на объекте не завершена, однако уже сейчас известно, что эта эвакуация никак не связана с дневными звонками о минировании.
«По дневным эвакуациям — проверка завершена, подозрительные устройства на объектах не обнаружены. Поиск «негодяев-шутников» будет продолжен, своей цели они не достигли — уральцев запугать им не удалось, — подчеркнул полковник Валерий Горелых.