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21 октября 2017
20 октября 2017
Главные новости Свердловской области
21:17  21 октября 2017 0

«Это никак не связано с дневными эвакуациями». Из ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге вывели всех людей

Центральная улица Вайнера. Екатеринбург, трц гринвич, улица вайнера
ТЦ опустел на несколько часовФото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге продолжается волна эвакуаций из крупных торговых и административных объектов. В субботу днем была эвакуирована мэрия города, а также еще три объекта — один в столице Среднего Урала и два недалеко от нее. Вечером поступило сообщение об эвакуации ТЦ «Гринвич», откуда вывели сотни посетителей.

У здания торгового центра с разных сторон столпились люди, а на выезде из паркинга с улицы 8 марта образовалась пробка. По словам представителя свердловского МВД Валерия Горелых, пока проверка на объекте не завершена, однако уже сейчас известно, что эта эвакуация никак не связана с дневными звонками о минировании.

«По дневным эвакуациям — проверка завершена, подозрительные устройства на объектах не обнаружены. Поиск «негодяев-шутников» будет продолжен, своей цели они не достигли — уральцев запугать им не удалось, — подчеркнул полковник Валерий Горелых.

Лев Истомин
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