В Лос-Анджелесе более 38 женщин обвинили 72-летнего режиссера фильмов «Тайсон» и «Черное и белое» Джеймса Тобэка в сексуальных домогательствах.
Они рассказали, что Тобэк знакомился с ними на улице, представляясь известным режиссером. Затем он приглашал их на прослушивание в номер гостиницы, где начинал задавать непристойные вопросы и совершать развратные действия.
Сам режиссер отрицает все обвинения, утверждая, что он никогда не виделся ни с одной из этих женщин. Кроме этого, он рассказал, что подобные действия в последние 22 года для него невозможны «по биологическим причинам». У Тобэка диабет и сердечное заболевание, передает Life.ru
Джеймс Тобэк является номинантом на премию «Оскар» за лучший сценарий фильма «Багси», а также создателем таких фильмов, как «Любовь и деньги», «Специалист по съему», «Любовный треугольник» и других.
Напомним, что ранее известный продюсер Харви Вайнштейн оказался в эпицентре сексуального скандала. Почти 40 женщин обвинили его в сексуальных домогательствах. После этого, Вайнштейна исключили из Американской киноакадемии, а также отправили на лечение от сексуальной зависимости.