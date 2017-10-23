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23 октября 2017
22 октября 2017
05:51  23 октября 2017 0

По стопам Вайнштейна: 38 женщин обвинили голливудского режиссера в сексуальных домогательствах

Создатель фильма «Тайсон» работал по пикаперской схеме ВайнштейнаФОТО: kinokopilka.pro

В Лос-Анджелесе более 38 женщин обвинили 72-летнего режиссера фильмов «Тайсон» и «Черное и белое» Джеймса Тобэка в сексуальных домогательствах.

Они рассказали, что Тобэк знакомился с ними на улице, представляясь известным режиссером. Затем он приглашал их на прослушивание в номер гостиницы, где начинал задавать непристойные вопросы и совершать развратные действия.

Сам режиссер отрицает все обвинения, утверждая, что он никогда не виделся ни с одной из этих женщин. Кроме этого, он рассказал, что подобные действия в последние 22 года для него невозможны «по биологическим причинам». У Тобэка диабет и сердечное заболевание, передает Life.ru

Джеймс Тобэк является номинантом на премию «Оскар» за лучший сценарий фильма «Багси», а также создателем таких фильмов, как «Любовь и деньги», «Специалист по съему», «Любовный треугольник» и других.

Напомним, что ранее известный продюсер Харви Вайнштейн оказался в эпицентре сексуального скандала. Почти 40 женщин обвинили его в сексуальных домогательствах. После этого, Вайнштейна исключили из Американской киноакадемии, а также отправили на лечение от сексуальной зависимости.

Александр Черноскутов
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