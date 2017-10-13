Продюсер «Властелина колец» отправился лечить сексуальную зависимость

10:48 13 октября 2017 0

Домогательства Харви Вайнштейна подтвердила Анджелина Джоли Фото: Википедия

Легендарный голливудский продюсер Харви Вайнштейн лечится от сексуальной зависимости. Ранее он был обвинен в многолетних сексуальных домогательствах и изнасилованиях актрис.

Один из основателей Miramax Films и Weinstein Company, по версии американского таблоида TMZ, уехал в Европу, однако Page Six заявляет, что продюсер остался в США, чтобы лечиться в одной из реабилитационных клиник.

Наряду с менее известными актрисами, Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу подтвердили, что в начале их актерской карьеры имели плохой опыт сотрудничества с Вайнштейном.

Ранее Британская академия кино и телевидения (BAFTA) приняла решение приостановить членство Вайнштейна в организации из-за обвинений в его адрес. Кроме того, академия намерена исключить продюсера из своих рядов, напоминает «Национальная служба новостей».

Харви Вайнштейн работал над трилогией «Властелин колец», «Убить Билла» и многими другими картинами. За картину «Влюбленный Шекспир» он получил премию «Оскар».