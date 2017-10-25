Службы благоустройства Екатеринбурга дождались, когда в городе появится устойчивый снежный покров, и только после этого занялись обустройством газонов на месте недавних «раскопок» на улице Мамина-Сибиряка в квартале между Ленина и Первомайской.
Как рассказали корреспонденту «URA.RU» очевидцы, для обустройства газонов было привезено несколько машин чернозема.
Несмотря на то, что в течение вторника, 24 октября, в Екатеринбурге шел снег и температура воздуха составляла около 0… — 2 градуса С, грунт начали в спешном порядке развозить по улице и формировать из него газоны прямо поверх установившегося снежного покрова.
Как ранее писало URA.RU, улица Мамина-Сибиряка в районе Первомайской была закрыта с середины июля и до начала октября: компания СК «Строй-Проект» по заказу «Т-Плюс» меняла трубы теплотрассы.