Свердловчанке, живущей с тремя детьми в нечеловеческих условиях, дали квартиру после новости URA.RU

Многодетной свердловчанке, чей дом захватили насекомые и плесень, дали квартиру

30 января 2025 в 19:07 Размер текста - 17 +

Светлана мечтает переехать в новую квартиру с детьми (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После публикации на URA.RU материала о многодетной семье из свердловского поселка Ключевск, живущей в аварийном доме, власти отреагировали на проблему. Семья, вынужденная обитать в помещении с плесенью, грибком и насекомыми, получила от администрации новую квартиру. Ранее дом, в котором они проживали, был признан непригодным для жизни. Резонанс, вызванный публикацией, ускорил процесс предоставления семье достойного жилого помещения. 21 февраля 2024 года URA.RU рассказало о тяжелой жизненной ситуации Светланы, которой пришлось жить с тремя несовершеннолетними детьми в небезопасных условиях. Их дом стал непригодным для жизни из-за плесени, грибка, насекомых и прогнивших конструкций, что делало здание опасным. Женщине пришлось снимать жилье, тратя на это большую часть дохода, так как отец детей не помогает и не платит алименты. Обращения в различные инстанции не давали результата. Только после огласки проблемы власти обратили внимание на дом: его аварийное состояние зафиксировали, дело взяла под контроль прокуратура. Летом здание официально признали аварийным, а Светлану включили в очередь на новое жилье. Вместе с представителями администрации Березовского Светлана осмотрела жилище и подписала согласие. «Квартира оказалась новой, чистой и просторной, а главное — здесь у каждого из нас будет свой собственный уголок. Еще совсем недавно мне казалось, что найти выход из нашей ситуации просто невозможно. Но благодаря вниманию, которое было привлечено к этой проблеме с помощью публикации на URA.RU в прошлом году, дело все-таки сдвинулось с мертвой точки», — поделилась женщина. «Хочу выразить свою искреннюю благодарность агентству за проявленный интерес, корреспонденту за настойчивость и контроль над ситуацией, региональному отделению «Народного фронта» и администрации Березовского за принятие столь важного для нас решения. Отдельно хочу поблагодарить прокуратуру, которая поддержала меня и помогла отстоять свои права, встав на мою сторону в этой непростой борьбе»», — обратилась свердловчанка. «Теперь необходимо приобрести мебель, после чего можно будет заселяться». Если у вас возникли проблемы, связанные с социальной сферой, медицинским обслуживанием, получением образовательных услуг, или же ваши близкие попали в сложную жизненную ситуацию, то пишите на электронную почту Dzhallatova@ ura.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После публикации на URA.RU материала о многодетной семье из свердловского поселка Ключевск, живущей в аварийном доме, власти отреагировали на проблему. Семья, вынужденная обитать в помещении с плесенью, грибком и насекомыми, получила от администрации новую квартиру. Ранее дом, в котором они проживали, был признан непригодным для жизни. Резонанс, вызванный публикацией, ускорил процесс предоставления семье достойного жилого помещения. 21 февраля 2024 года URA.RU рассказало о тяжелой жизненной ситуации Светланы, которой пришлось жить с тремя несовершеннолетними детьми в небезопасных условиях. Их дом стал непригодным для жизни из-за плесени, грибка, насекомых и прогнивших конструкций, что делало здание опасным. Женщине пришлось снимать жилье, тратя на это большую часть дохода, так как отец детей не помогает и не платит алименты. Обращения в различные инстанции не давали результата. Только после огласки проблемы власти обратили внимание на дом: его аварийное состояние зафиксировали, дело взяла под контроль прокуратура. Летом здание официально признали аварийным, а Светлану включили в очередь на новое жилье. Вместе с представителями администрации Березовского Светлана осмотрела жилище и подписала согласие. «Квартира оказалась новой, чистой и просторной, а главное — здесь у каждого из нас будет свой собственный уголок. Еще совсем недавно мне казалось, что найти выход из нашей ситуации просто невозможно. Но благодаря вниманию, которое было привлечено к этой проблеме с помощью публикации на URA.RU в прошлом году, дело все-таки сдвинулось с мертвой точки», — поделилась женщина. «Хочу выразить свою искреннюю благодарность агентству за проявленный интерес, корреспонденту за настойчивость и контроль над ситуацией, региональному отделению «Народного фронта» и администрации Березовского за принятие столь важного для нас решения. Отдельно хочу поблагодарить прокуратуру, которая поддержала меня и помогла отстоять свои права, встав на мою сторону в этой непростой борьбе»», — обратилась свердловчанка. «Теперь необходимо приобрести мебель, после чего можно будет заселяться». Если у вас возникли проблемы, связанные с социальной сферой, медицинским обслуживанием, получением образовательных услуг, или же ваши близкие попали в сложную жизненную ситуацию, то пишите на электронную почту Dzhallatova@ ura.ru.