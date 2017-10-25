07:50 25 октября 2017 0

Собчак предложила Навальному изящный план Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак предложила блогеру Алексею Навальному выдвинуть кандидатом в президенты России его жену. Экс-ведущая телепроекта «Дом-2» объяснила это тем, что Юлия носит его фамилию, и такое решение стало бы прекрасным выходом из ситуации, когда сам Навальный не может баллотироваться в 2018 году из-за судимости.

«Я предложила ему вариант, который в его случае, как мне кажется, блестящий и прекрасный, — пояснила Ксения. — Я сказала, что есть Юля, у которой его фамилия, и предложила рассмотреть такой вариант», — заявила Собчак в интервью Юрию Дудю в рамках популярной YouTube программы «вДудь».

Также она пояснила, что готова снять свою кандидатуру в пользу Навального, если ему всё-таки разрешат участвовать в предвыборной гонке. Сама Ксения о своем желании баллотироваться в президенты России заявила недавно. Она отметила, что её фамилию в избирательных бюллетенях стоит воспринимать, как строчку «против всех».

Ранее Собчак заявила, что по нормам международного права Крым принадлежит Украине. По её мнению, России следует возобновить дружеские отношения с Киевом любой ценой, напоминает «Национальная служба новостей».