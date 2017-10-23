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23 октября 2017
22 октября 2017
02:15  23 октября 2017 0

Навальный прокомментировал решение Собчак об участии в выборах

Открытие штаба Алексея Навального. Тюмень, навальный алексей
Навальный посчитал решение Собчак логичнымФото: Николай Бастриков © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
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Блогер Алексей Навальный в ходе выступления в Астрахани прокомментировал решение Ксении Собчак об участии в президентских выборах-2018. По его мнению, телеведущая имеет полное право баллотироваться на главный пост в стране.

«Я уж думал, не спросите. Вопрос про Ксюшу Собчак. Каждый кандидат имеет полное право идти на выборы. Кто-то мне больше нравится, кто-то меньше. Зюганов, Явлинский, Собчак, Навальный… Кто угодно. Все имеют право идти на выборы», — цитирует Навального Life.

Об участии Ксении Собчак в выборах президента России стало известно на прошлой неделе. Телеведущая заявила, что ее кандидатура станет заменой ныне несуществующей графе «против всех», уточнив позже, что не имеет проработанной политической программы.

Отметим, что подготовка к избирательной компании не мешает Собчак участвовать в развлекательных шоу. В частности, на съемках «Новой фабрики звезд» светская львица вступила в ожесточенный спор c Филиппом Киркоровым о положении дел в российском шоу-бизнесе.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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