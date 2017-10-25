Екатеринбургская городская прокуратура внесла в Екатеринбургскую гордуму акт реагирования, в котором просит наказать двух депутатов за ошибки, допущенные ими при составлении декларациях о доходах и имуществе за 2016 год. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.
Источник в городской думе уточнил, что речь идет о Михаиле Гаранине и Владимире Смирнове. Первый имеет счет во французском банке HSBC в сумме 98 027 евро. Второй не упомянул в декларации о принадлежащей ему квартире.
Михаил Гаранин не согласен с выводами прокуратуры. Он заявил «URA.RU», что указанный счет был им закрыт еще в 2015 году и в декларации за 2016 год он указан ошибочно. Владимир Смирнов пояснил, что квартиру на его фамилию переписал его друг, которому он дал взаймы деньги. Поэтому депутат не считал эту недвижимость своей.
Источник в гордуме усомнился, что депутаты удовлетворят требование прокуратуры. Если дума отклонит его, представители надзорного ведомства имеют право подать иск в суд о лишении Гаранина и Смирнова мандатов. «Но в этом иске смысла особого не будет. Пока он будет рассматриваться, полномочия действующего созыва гордумы закончатся», — пояснил источник агентства.