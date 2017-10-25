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25 октября 2017
24 октября 2017
16:47  25 октября 2017 0

Свердловские пенсионеры станут богаче на 186 рублей. Индексация в два раза отстает от инфляции

Парад Победы в Великой Отечественной войне. Тюмень, пенсионеры, парад победы
Свердловским пенсионерам не приходится рассчитывать на большой доходФото: Николай Бастриков © URA.RU

Комитет Заксобрания Свердловской области по социальной политике 25 октября одобрил законопроект о повышении прожиточного минимума для пенсионеров на 2018 год.

Как следует из документа, в следующем году этот показатель, по сравнению с текущим, вырастет на 186 рублей — до 8726 рублей. Увеличение составит 2,17%. Это значительно ниже установленного ЦБ РФ уровня годовой инфляции в 4%.

Прожиточный минимум пенсионера учитывается при определении размера социальной доплаты к пенсии.

Константин Джултаев
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