Свердловским пенсионерам не приходится рассчитывать на большой доход
Комитет Заксобрания Свердловской области по социальной политике 25 октября одобрил законопроект о повышении прожиточного минимума для пенсионеров на 2018 год.
Как следует из документа, в следующем году этот показатель, по сравнению с текущим, вырастет на 186 рублей — до 8726 рублей. Увеличение составит 2,17%. Это значительно ниже установленного ЦБ РФ уровня годовой инфляции в 4%.
Прожиточный минимум пенсионера учитывается при определении размера социальной доплаты к пенсии.