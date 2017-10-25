Житель Челябинска осужден сразу по нескольким статьям УК России. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, его обвиняют в убийстве, совершенном с особой жестокостью, краже и оставлении ребенка в опасности.
Челябинский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего Ивана Короткова, который убил из-за личной неприязни свою знакомую на глазах у ее малолетнего сына. В июне 2016 года Коротков уже был осужден эти преступления на 14 лет колонии строгого режима. Но с данным приговором не согласились потерпевшие, в результате чего он был отменен, а уголовное дело возвращено прокурору.
В этот раз суд приговорил Короткова к 20 годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев, с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Исковые требования потерпевших удовлетворены судом на сумму 2,5 миллиона рублей, сообщает прокуратура Челябинской области.
Преступника вычислили по судебной повестке, которую нашли в его куртке. Коротков оставил одежду в квартире убитой, сообщало ранее агентство «URA.RU».