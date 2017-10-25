{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Досье на сменщика Буркова, врио омского губернатора
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,61
Динамика за 2 недели
Евро 67,77
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
25 октября 2017
24 октября 2017
23 октября 2017
Главные новости Челябинской области
19:59  25 октября 2017 0

Житель Челябинска, который бросил маленького ребенка рядом с трупом матери, получил 20 лет строгого режима

Первое сентября в кировоградской колонии для несовершеннолетних, колючая проволока, забор, проход запрещен, запретная зона, закрытая территория, колония
Обвиняемого приговорили к лишению свободы в колонии строгого режимаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Челябинска осужден сразу по нескольким статьям УК России. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, его обвиняют в убийстве, совершенном с особой жестокостью, краже и оставлении ребенка в опасности.

Челябинский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего Ивана Короткова, который убил из-за личной неприязни свою знакомую на глазах у ее малолетнего сына. В июне 2016 года Коротков уже был осужден эти преступления на 14 лет колонии строгого режима. Но с данным приговором не согласились потерпевшие, в результате чего он был отменен, а уголовное дело возвращено прокурору.

В этот раз суд приговорил Короткова к 20 годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев, с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Исковые требования потерпевших удовлетворены судом на сумму 2,5 миллиона рублей, сообщает прокуратура Челябинской области.

Преступника вычислили по судебной повестке, которую нашли в его куртке. Коротков оставил одежду в квартире убитой, сообщало ранее агентство «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров