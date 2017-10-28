{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Собчак предлагают выйти c поддержкой геев. Twitter ждут российские санкции. Единый день голосования перенесут.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,08
Динамика за 2 недели
Евро 67,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 октября 2017
27 октября 2017
Главные новости Москвы
12:16  28 октября 2017 0

Совет по правам человека вступился за митингующих и «Свидетелей Иеговы»

Первомайская демонстрация г. Екатеринбург, лозунг, плакат, права человека
Правозащитники ждут встречи с президентомФото: Алексей Колчин © URA.RU

Совет по правам человека (СПЧ) готовится к встрече с президентом, которая назначена на понедельник, 30 октября. Для главы государства готовят несколько докладов и выступлений. Как стало известно журналистам, главной темой должна стать амнистия запрещенных религиозных организаций.

Правозащитница Людмила Алексеева планирует попросить президента пересмотреть решение по запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы». «Запретили „Свидетелей Иеговы“ за экстремизм, а они пацифисты и принципиально политикой не занимаются, и сайентологов, — рассказала Алексеева. — Почему их терпят в Америке, а у нас не считают за людей?», — цитирует РБК правозащитницу.

Минюст России включил «Свидетелей Иеговы» в список организаций, запрещенных за экстремизм, в августе этого года. По мнению ведомства, организация «порождает угрозу защите прав и интересов общества и общественной безопасности», сообщает телеканал 360.

Вопросы к деятельности «Свидетелей Иеговы» возникли у российский властей весной этого года. В марте минюст приостановил деятельность этой организации, после чего три месяца рассматривался вопрос о ее дальнейшем функционировании на территории страны, напоминает RT.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров