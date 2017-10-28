12:16 28 октября 2017 0

Правозащитники ждут встречи с президентом Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Совет по правам человека (СПЧ) готовится к встрече с президентом, которая назначена на понедельник, 30 октября. Для главы государства готовят несколько докладов и выступлений. Как стало известно журналистам, главной темой должна стать амнистия запрещенных религиозных организаций.

Правозащитница Людмила Алексеева планирует попросить президента пересмотреть решение по запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы». «Запретили „Свидетелей Иеговы“ за экстремизм, а они пацифисты и принципиально политикой не занимаются, и сайентологов, — рассказала Алексеева. — Почему их терпят в Америке, а у нас не считают за людей?», — цитирует РБК правозащитницу.

Минюст России включил «Свидетелей Иеговы» в список организаций, запрещенных за экстремизм, в августе этого года. По мнению ведомства, организация «порождает угрозу защите прав и интересов общества и общественной безопасности», сообщает телеканал 360.

Вопросы к деятельности «Свидетелей Иеговы» возникли у российский властей весной этого года. В марте минюст приостановил деятельность этой организации, после чего три месяца рассматривался вопрос о ее дальнейшем функционировании на территории страны, напоминает RT.