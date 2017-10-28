Лишенный полномочий глава Каталонии призвал сопротивляться Мадриду

Автономия продолжит борьбу
Глава Каталонии Карлес Пучдемон, отстраненный от власти испанским правительством, призвал жителей автономии оказать мирное сопротивление Мадриду.
По словам политика, каталонцы уже поняли, что им необходимо защищать собственный путь, пишет RT. Пучдемон уверен, что этого можно добиться через мирное демократическое сопротивление 155 статье испанской конституции, по которой Каталонию лишили самоуправления.
Политик также призвал своих сторонников сохранять терпение и настойчивость, отмечает телеканал 360.
Как ранее сообщало «URA.RU», испанские власти назначили нового главу Каталонии.