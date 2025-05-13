Володин предложил запретить выпускать карты подросткам без согласия родителей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить выпуск карт для подростков без согласия родителей. Причиной стали риски, связанные с действиями мошенников.
«Законопроектом предлагается запретить банкам заключать любые договоры с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет без письменного согласия родителей или иных законных представителей», — написал Володин в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что в последние годы наблюдается стремительный рост числа банковских карт, оформляемых на подростков.
Председатель Госдумы пояснил, что преступники активно используют доверчивость подростков, убеждая их оформить дебетовые карты. Часто такие карты используются для обналичивания средств, полученных преступным путем. Подросткам предлагают небольшое вознаграждение за предоставление своих банковских реквизитов, а через их счета проходят крупные суммы — иногда до миллионов рублей. Родители в большинстве случаев не осведомлены о подобных операциях. В подобных схемах несовершеннолетние становятся невольными соучастниками преступлений, получая статус так называемых «дропперов». Это не только угрожает их финансовой безопасности, но и может повлечь за собой юридическую ответственность.
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