Уиткофф назвал главное условие мирного соглашения по Украине

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что мирное соглашение по Украине невозможно без одобрения президента России Владимира Путина. Об этом он рассказал в интервью американскому изданию Breitbart.
«Сделки не будет без одобрения президента Путина», — отметил Уиткофф в интервью порталу Breitbart. По его словам, любые договоренности по урегулированию конфликта должны быть согласованы с российской стороной. Уиткофф сообщил, что обсуждал вопросы урегулирования ситуации на Украине не только с представителями Москвы и Киева, но и с советниками по национальной безопасности Великобритании, Франции, Германии и Италии.
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