Уиткофф назвал главное условие мирного соглашения по Украине

Уиткофф заявил, что без одобрения Путина мирное соглашение по Украине невозможно
© Служба новостей «URA.RU»
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Любые договоренности по урегулированию конфликта должны быть согласованы с российской стороной
Любые договоренности по урегулированию конфликта должны быть согласованы с российской стороной Фото:

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что мирное соглашение по Украине невозможно без одобрения президента России Владимира Путина. Об этом он рассказал в интервью американскому изданию Breitbart.

«Сделки не будет без одобрения президента Путина», — отметил Уиткофф в интервью порталу Breitbart. По его словам, любые договоренности по урегулированию конфликта должны быть согласованы с российской стороной. Уиткофф сообщил, что обсуждал вопросы урегулирования ситуации на Украине не только с представителями Москвы и Киева, но и с советниками по национальной безопасности Великобритании, Франции, Германии и Италии.

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Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что мирное соглашение по Украине невозможно без одобрения президента России Владимира Путина. Об этом он рассказал в интервью американскому изданию Breitbart. «Сделки не будет без одобрения президента Путина», — отметил Уиткофф в интервью порталу Breitbart. По его словам, любые договоренности по урегулированию конфликта должны быть согласованы с российской стороной. Уиткофф сообщил, что обсуждал вопросы урегулирования ситуации на Украине не только с представителями Москвы и Киева, но и с советниками по национальной безопасности Великобритании, Франции, Германии и Италии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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